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18:07, 7 сентября 2023Экономика

Исчезновение из аптек импортных лекарств объяснили конкуренцией с российскими

Эксперт Беспалов: дефицита импортных лекарств в России не ожидается

Фото: Unsplash

Ассортимент импортных лекарств в России в этом году уменьшился незначительно, и дефицита таких препаратов не ожидается. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По словам эксперта, динамика по количеству импортных позиций сейчас лучше, чем была в 2022 году. Так, в январе-июле на российском рынке (включая розницу и госсектор) было представлено порядка 4111 товарных наименований (SKU) иностранного производства, что только на 91 позицию меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Часть импортного ассортимента исчезает из аптек, так как продукция не выдерживает конкуренции с российскими компаниями, объяснил Беспалов. Также уход с российского рынка некоторых товаров происходит по экономическим причинам — компании «отказываются от поставок продуктов, которые не обеспечивают необходимый уровень рентабельности», добавил он.

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Специалист отметил, что в 2020 году ассортимент иностранных компаний в российских аптеках сократился на 831 SKU — «сейчас ситуация примерно в десять раз лучше». По его мнению, прогноз по доступности для россиян импортных препаратов благоприятный, так как большинство проблем с логистикой были решены еще в прошлом году.

Директор аптечной сети «Эвалар» Андрей Завьялов также отметил, что в российских аптеках сейчас наблюдается смещение доли продаж в пользу отечественных лекарственных средств. Это происходит на фоне перебоев с поставками из-за рубежа и ростом цен на импортные препараты, считает он.

Ранее аналитическая компания DSM Group сообщила, что за первые семь месяцев 2023 года количество импортных позиций в российских аптеках сократилось до 6,4 тысячи, на 20,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам специалистов, зарубежные препараты исчезают из ассортимента как минимум с 2020 года, а за последние пять лет их количество снизилось почти на 36 процентов.

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