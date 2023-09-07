Олимпийская чемпионка посоветовала упражнения для укрепления мышц спины

Чемпионка ОИ Шурочкина предложила делать махи руками для укрепления мышц спины

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина в Telegram посоветовала упражнения для укрепления мышц спины.

Спортсменка рекомендовала начать с махов руками. Исходное положение — стоя, корпус наклонен вперед под углом 30 градусов от параллели с полом, спина и руки прямые. Шурочкина отметила, что если делать упражнение на прямых ногах, то это поможет в растяжке коленей, однако при дискомфорте можно немного их согнуть.

Синхронистка объяснила, что в первом варианте упражнения нужно одновременно отводить обе руки за спину и после сводить перед собой, и предложила выполнить два подхода по десять раз. Во втором варианте руки нужно поочередно поднимать и опускать вдоль туловища. Спортсменка посоветовала сделать два подхода по 20 раз.

Следующие упражнение — наклоны. Шурочкина предложила выполнять их таким образом: наклонитесь максимально вперед, сохраняя при этом прямую спину, постарайтесь коснуться руками пола, затем, поднявшись, выведите вперед таз без прогиба в пояснице. Повторите упражнение 15 раз.

Ранее травматолог-ортопед Александр Снетков назвал способы борьбы с сутулостью. Он посоветовал заниматься общей физической подготовкой, при которой укрепятся мышцы спины, в частности ходить в бассейн.