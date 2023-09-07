Момент ДТП с колонной велосипедисток под Санкт-Петербургом попал на видео

Появилось видео с моментом ДТП с колонной велосипедисток под Санкт-Петербургом

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП с грузовиком и колонной велосипедисток под Санкт-Петербургом. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как грузовой автомобиль во время поворота смещается вправо и врезается в колонну девушек и машину сопровождения.

ДТП на трассе «Скандинавия» близ Выборга произошло утром 7 сентября. В велосипедную колонну девочек-спортсменок из школы олимпийского резерва в сопровождении легкового автомобиля въехала фура. В аварии пострадали шесть детей, еще двух не удалось спасти.

Позднее стало известно, что полиция задержала водителя грузовика. По факту произошедшего возбуждено дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») Уголовного кодекса России.