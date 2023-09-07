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16:10, 7 сентября 2023Спорт

В России прокомментировали возможное исключение из Паралимпийского комитета

Ольховая заявила, что в России создадут свои соревнования при исключении из IPC

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Генеральный директор Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Татьяна Ольховая прокомментировала возможное полное исключение России из Международного паралимпийского комитета (IPC). Ее слова приводит РИА Новости.

«Сейчас этот удар мы не чувствуем, мы переорганизовались здесь. Мы будем создавать наши соревнования, поднимать их уровень, унывать не надо», — заявила Ольховая.

Ранее глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что в IPC хотят навсегда приостановить членство России. Он добавил, что в организации намерены избежать повторения прошлогодней ситуации, при которой ПКР через трибунал IPC смог добиться восстановления в правах после приостановления членства осенью 2022-го.

Ранее IPC отказался допустить российских спортсменов к соревнованиям на Олимпийских играх 2022 года. Изначально отечественным спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.

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    Андрей Стрельцов
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