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12:12, 7 сентября 2023Россия

Появились кадры последствий падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Глава Ростова-на-Дону Логвиненко показал снимки с места падения беспилотника

Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

Появились кадры последствий падения беспилотника возле штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону. Фото с места опубликовал глава администрации города Алексей Логвиненко в Telegram.

Спасатели устраняют последствия падения дрона, удаляют конструкции, грозящие обрушением, уточнил он.

Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

В ночь на 7 сентября, стало известно о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в Ростовской области.

Губернатор региона Василий Голубев рассказал, что было сбито два БПЛА. Один дрон упал в западной части Ростова-на-Дону. Второй — в центре, в районе улицы Пушкинской, 42, повредив фасады и выбив окна трех зданий. Повреждения также получили несколько автомобилей. За медпомощью с резаными ранами ног обратился один человек, от госпитализации он отказался.

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    Евгения Куликова
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