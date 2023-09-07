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09:03, 7 сентября 2023Спорт

Рублев прокомментировал поражение Медведеву в четвертьфинале US Open

Андрей Рублев назвал Даниила Медведева одним из лучших теннисистов мира

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение соотечественнику Даниилу Медведеву в четвертьфинале US Open. Его слова приводит YouTube-канал турнира.

Рублев назвал соперника одним из лучших теннисистов мира. «Мне кажется, у меня было много шансов, просто в те моменты он играл лучше, подавал лучше. У меня не получалась первая подача, я играл со второй. На этом уровне такие вещи очень важны», — заявил спортсмен.

Ранее Медведев победил Рублева на стадии 1/4 финала US Open со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа и 48 минут. В полуфинале Медведев встретится с 20-летним испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим на данный момент первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев является третьей ракеткой мира. Рублев занимает в рейтинге ATP восьмую строчку. US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет рекордные 65 миллионов долларов.

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    Ксения Курашкина
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