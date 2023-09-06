Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
2:5
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Даниил Медведев
3:0
Завершен
Андрей Рублёв
US Open (м)
Торпедо
4:3
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
1:3
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Чжэн Циньвэнь
0:2
Завершен
Арина Соболенко
US Open (ж)
Локомотив
3:2
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
23:55, 6 сентября 2023Спорт

Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева со счетом 3:0 и вышел в полуфинал US Open
Даниил Медведев

Даниил Медведев. Фото: Loren Elliott / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

27-летний Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа и 48 минут.

В полуфинале Медведев сразится с американцем Беном Шелтоном, занимающим 47-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Шелтон на стадии 1/4 финала оказался сильнее своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2.

Медведев является третьей ракеткой мира. Рублев занимает в рейтинге ATP восьмую строчку. US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет рекордные 65 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    Страны G20 нашли единый подход по конфликту на Украине

    Трамп назвал условие для своего помилования

    Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

    Раскрыты темы переговоров Кулебы и Блинкена

    Лидер Габона разрешил отстраненному президенту выехать за границу

    Захарова ответила на заявление США о безопасности снарядов с обедненным ураном

    Москвичка пожаловалась на выгуливающего кошку в подъезде соседа

    В Сумской области Украины произошли взрывы

    Роналду заявил о завершении их соперничества с Месси

    В США раскрыли назначение конфискованных у российских бизнесменов средств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости