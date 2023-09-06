Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева со счетом 3:0 и вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

27-летний Медведев одержал победу со счетом 6:4, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа и 48 минут.

В полуфинале Медведев сразится с американцем Беном Шелтоном, занимающим 47-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Шелтон на стадии 1/4 финала оказался сильнее своего соотечественника Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2.

Медведев является третьей ракеткой мира. Рублев занимает в рейтинге ATP восьмую строчку. US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет рекордные 65 миллионов долларов.