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13:50, 7 сентября 2023Из жизни

Трамп обвинил Меган Маркл в плохом обращении с Елизаветой II и вызвал на дебаты

Daily Mail: Дональд Трамп вызвал на дебаты супругу принца Гарри Меган Маркл

Фото: Julia Nikhinson / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп вызвал на дебаты Меган Маркл из-за ее отношения к Елизавете II. Об этом сообщает Daily Mail.

В беседе с американским радиоведущим Хью Хьюиттом политик обвинил супругу принца Гарри в плохом обращении с Елизаветой II. «Мне не понравилось, как она обошлась с королевой. В 95 лет та была невероятно проницательной. На все 100 процентов. Когда смотришь на Байдена, понимаешь, что это просто другая планета», — сказал он.

Трамп не уточнил, что именно в поведении Меган Маркл ему не понравилось, однако заявил, что «с удовольствием поспорил бы с ней», и предложил организовать такую встречу.

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В 2021 году Дональд Трамп уже обвинял супругу принца Гарри в непорядочности. Он, в частности, заявил, что она не должна была раскрывать подробности жизни Букингемского дворца. Политик также сказал тогда, что «принца Гарри ужасно используют, и однажды он пожалеет об этом».

Трамп познакомился с Елизаветой II и королевской семьей в 2019 году. Меган Маркл, которая много публично критиковала его до того, как вышла замуж за принца Гарри, пропустила ту встречу. Она объяснила свое отсутствие необходимостью быть с новорожденным сыном Арчи.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл обидели пожилого соседа в Калифорнии, который пытался познакомиться с ними. 88-летний ветеран ВМС США Фрэнк Макгинити рассказал в своих мемуарах, что его прогнал привратник поместья принца Гарри.

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    Никита Савин
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