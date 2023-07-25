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20:13, 25 июля 2023Из жизни

Принц Гарри и Меган Маркл обидели 88-летнего ветерана

The Independent: принц Гарри и Меган Маркл обидели 88-летнего соседа в Калифорнии
Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Nieboer / Keystone Press Agency / Globallookpress

Принц Гарри и Меган Маркл — герцог и герцогиня Сассекские — обидели пожилого соседа в Калифорнии, который пытался познакомиться с ними. Об этом сообщает The Independent.

Об инциденте, произошедшем в 2020 году, 88-летний ветеран ВМС США Фрэнк Макгинити рассказал в своих мемуарах. Мужчина написал, что когда принц Гарри и Меган Маркл переехали в город Монтесито, он решил, следуя американской традиции, поприветствовать их.

Макгинити, который увлекается изучением истории Монтесито, снял несколько документальных фильмов о городе и его окрестностях и решил преподнести герцогу и герцогине Сассекским диск с ними в качестве дружеского подарка. «Привратник развернул меня и фильмы не взял, сказав: "им это не интересно". Я просто пытался по-доброму поприветствовать соседей», — написал он в своей книге.

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Он также рассказал, что местные жители были удивлены появлением в Монтесито младшего сына Карла III с женой, так как обычно там селятся пожилые люди. Макгинити отметил, что соседи с парой почти не встречаются.

Принц Гарри и Меган Маркл поселились в калифорнийском городе Монтесито в июле 2020 года, после того как перестали выполнять обязанности старших членов королевской семьи и переехали жить в США.

Ранее сообщалось, что принц Гарри не приехал на свадьбу своего лучшего друга. Герцог Сассекский проигнорировал церемонию бракосочетания Джека Манна, с которым подружился в армии.

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    Никита Савин
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