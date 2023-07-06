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19:18, 6 июля 2023Из жизни

Принц Гарри пропустил свадьбу лучшего друга

Принц Гарри не появился среди гостей на свадьбе своего лучшего друга Джека Манна

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Принц Гарри и его жена Меган Маркл отсутствовали на свадьбе лучшего друга принца. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Пять лет назад Джек Манн стоял рядом с Гарри на его свадебном приеме в Виндзорском дворце. Фотография двух мужчин с церемонии, состоявшейся в 2018 году, даже появилась в недавнем документальном фильме Netflix о принце Гарри и Меган Маркл. Ходили слухи, что настоящим шафером принца Гарри должен был стать Манн, а не брат Гарри принц Уильям.

В последние выходные июня Джек Манн женился на Изабелле Кларк в церкви Святого Петра в Статтоне, графство Саффолк. При этом на торжестве среди гостей присутствовал, например, Томас ван Штраубзее, друг принца Гарри и крестный отец принцессы Шарлотты.

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Нельзя сказать наверняка, насколько принц Гарри в настоящий момент близок с Джеком Манном. Двое друзей впервые встретились во время службы в армии, они оба служили в Королевских и Синих, особом кавалерийском гвардейском полке Британской армии.

Принцы Гарри и Уильям росли в одном и том же окружении, поэтому у них есть много общих друзей и знакомых. Однако принц Гарри потерял контакт со многими из тех, с кем он раньше близко общался, из-за переезда в Калифорнию и конфликта с королевской семьей. Возможно, британским друзьям принцев пришлось выбирать сторону одного из них. Но даже те, кто хочет поддерживать отношения с обоими братьями, едва ли готовы публично оправдывать «плохие решения» принца Гарри и выступать против королевской семьи.

Ранее сообщалось, что известные модные бренды и знаменитости, включая певицу Тейлор Свифт, не желают работать с принцем Гарри и Меган Маркл. Причиной этому, по словам американской журналистки Кристин Скофилд, стала неоднозначная «токсичная» репутация пары.

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    Антонина Черташ
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