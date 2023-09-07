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10:42, 7 сентября 2023Спорт

Волков рассказал о подготовке к поединку с австралийским бойцом

Волков рассказал, что уже прошел акклиматизацию перед поединком с Туивасой

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков рассказал о подготовке к поединку с австралийцем Таем Туивасой. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

Бойцы встретятся в октагоне 10 сентября в Сиднее на турнире UFC 293. «К этому бою я готовился долго, почти пять месяцев. С прошлого поединка пауз не делал, сразу пошел в зал. Начал втягиваться, готовиться», — сказал Волков. Он добавил, что прилетел в Сидней, где пройдет схватка, за три недели до поединка и уже прошел акклиматизацию.

12 марта Волков победил молдаванина Александра Романова на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе. Россиянин одолел противника техническим нокаутом в первом раунде, нанеся оппоненту серию ударов по голове.

Всего на счету 34-летнего Волкова 36 побед (24 из которых нокаутом) при десяти поражениях в смешанных единоборствах. В UFC россиянин выступает с 2016 года. В активе Туивасы 14 побед и шесть поражений.

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    Ксения Курашкина
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