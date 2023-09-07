Минцифры разработало портал по предоставлению госуслуг жителям новых регионов
Сын зампредседателя Совбеза России, главы партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Илья Медведев стал координатором портала по предоставлению госуслуг жителям новых регионов под названием «Я в России», который разработало Минцифры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу партии.
«Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала "Я в России" для жителей новых субъектов федерации, который был инициирован решением генерального совета "Единой России" в мае этого года», — говорится в сообщении пресс-службы партии.
На совещании о социально-экономическом развитии новых регионов РФ Медведев выразил мнение, что портал «Я в России» должен быть максимально удобным для жителей, передает ТАСС. «Он должен быть таким же удобным, например, как такой же портал в Москве, в этом основная цель», — заявил политик.
Медведев также подчеркнул, что портал может стать важным инструментом партийного контроля. «Он должен позволить анализировать, как исполняются меры, решение о которых принимали федеральная и региональная власти, органы партии "Единая Россия"», — сказал он.
30 сентября 2022 года Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав РФ.
Илья Медведев вступил в партию «Единая Россия» 21 июня 2022 года. Он рассказал, что намерен заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами в сферах образования и здравоохранения, поддержки предпринимательства, а также налаживания импортозамещения и цифровой трансформации.