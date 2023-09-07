Минцифры разработало портал по предоставлению госуслуг жителям новых регионов

Сын Дмитрия Медведева Илья стал координатором портала госуслуг «Я в России»

Сын зампредседателя Совбеза России, главы партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Илья Медведев стал координатором портала по предоставлению госуслуг жителям новых регионов под названием «Я в России», который разработало Минцифры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу партии.

«Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала "Я в России" для жителей новых субъектов федерации, который был инициирован решением генерального совета "Единой России" в мае этого года», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

На совещании о социально-экономическом развитии новых регионов РФ Медведев выразил мнение, что портал «Я в России» должен быть максимально удобным для жителей, передает ТАСС. «Он должен быть таким же удобным, например, как такой же портал в Москве, в этом основная цель», — заявил политик.

Медведев также подчеркнул, что портал может стать важным инструментом партийного контроля. «Он должен позволить анализировать, как исполняются меры, решение о которых принимали федеральная и региональная власти, органы партии "Единая Россия"», — сказал он.

30 сентября 2022 года Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав РФ.

Илья Медведев вступил в партию «Единая Россия» 21 июня 2022 года. Он рассказал, что намерен заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами в сферах образования и здравоохранения, поддержки предпринимательства, а также налаживания импортозамещения и цифровой трансформации.