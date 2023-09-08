Белоруссия планирует приостановить ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Белоруссия планирует приостановить действие ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Белоруссия планирует приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале страны.

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики», — говорится в документе.

Ранее министр обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что увеличение численности польской армии до 300 тысяч человек станет грубым нарушением договора, заключенного в раках ДОВСЕ.

17 мая Государственная Дума денонсировала ДОВСЕ. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков указал, что коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для России невозможным пребывание в договоре.