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11:11, 8 сентября 2023Спорт

Фьюри заявил о желании провести еще один поединок с Нганну

Боксер Тайсон Фьюри заявил о желании провести поединок с Нганну по правилам MMA

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил о желании провести еще один поединок с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну. Его слова приводятся в YouTube-канале ESPN MMA.

Фьюри сообщил, что хотел бы провести второй поединок с Нганну по правилам смешанных единоборств (MMA). «Думаю, что смогу победить его. Он не разбирается в джиу-джитсу, не умеет бороться. У него хороший удар, но в стойке я лучше. В этих маленьких перчатках я вырублю его за считаные секунды», — заключил он.

Первый бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 28 октября. Он пройдет в супертяжелом весе по правилам бокса.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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    Дарья Коршунова
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