Канадский хоккеист назвал самый тяжелый аспект жизни в России

Канадец Хэмилтон рассказал, что чувствует себя детсадовцем из-за русского языка

Канадский хоккеист «Трактора» Роберт Хэмилтон назвал самый тяжелый аспект жизни в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

29-летний спортсмен поделился, что дольше всего привыкал к русскому языку и у него остается небольшой языковой барьер. «Но я стараюсь учить его, почаще разговаривать с ребятами в раздевалке. Самое забавное происходит, когда кто-то из русских ребят наблюдает за тем, как я пытаюсь заказать что-то на русском. В такие моменты чувствую себя мальчиком из детского сада», — рассказал он.

Хэмилтон выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за челябинский «Трактор» с ноября 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 32 матча, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.

Ранее французский нападающий футбольного «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, что начал изучать русский язык при помощи чтения и разговоров, однако он все еще тяжело дается ему. Он также заявил, что нецензурным словам его научили одноклубники Наир Тикнизян и Константин Марадишвили.