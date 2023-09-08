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16:16, 8 сентября 2023Экономика

Решение крупнейшего банка Европы ограничить переводы для России оценили

Аналитик Никонов: прекращение HSBC переводов для России не удивит бизнес

Фото: Emil Kalibradov / Unsplash

Решение крупнейшего по объемам активов банка Европы — HSBC — приостановить обслуживание переводов юридических лиц в России и Белоруссии связано с усилением санкционного давления западных стран. Об этом заявил генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов, его слова приводят «Известия».

По его мнению, это решение не вызовет удивления среди представителей бизнес-сообщества. Банк с большой долей вероятности ограничит возможность приема денежных средств от нерезидентов в пользу российских компаний. Кроме того, под блокировкой окажутся платежи, направленные из России в другие страны. В итоге у клиентов останется возможность проводить исключительно внутренние расчеты.

Однако подобные ограничения вряд ли окажут серьезное давление, предположил аналитик. Это будет обусловлено тем, что большинство игроков к настоящему времени уже нашли альтернативные способы расчетов и другие механизмы для поддержки международных отношений.

О решении HSBC приостановить обслуживание переводов юридических лиц в России и Белоруссии ранее сообщила японская газета Nikkei Asia. Запрет начнет действовать с 27 октября 2023 года. Соответствующие уведомления были разосланы клиентам всех подразделений группы, в том числе гонконгского Hang Seng Bank.

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    Анатолий Акулов
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