Блокадникам вернут одну льготу

Матвиенко: РЖД вернет блокадникам Ленинграда бесплатный проезд раз в год

С 1 декабря жители блокадного Ленинграда смогут один раз в год воспользоваться правом бесплатного проезда по железным дорогам. Решение вернуть льготу приняла компания РЖД, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

С просьбой вернуть бесплатный проезд на встрече с Матвиенко выступили сами блокадники. Такое право сейчас есть только у граждан, награжденных медалью за оборону города.

Председатель Совфеда также рассказала, что правительство по поручению президента работает над обеспечением федеральных выплат всем жителям блокадного Ленинграда, защитникам Ленинграда, имеющим медаль за оборону. Такое решение уже приняли губернатор Санкт-Петербурга и губернатор Ленинградской области, отметила она.

Ранее Минтруд по поручению главы государства подготовил законопроекты о единовременной выплате 50 тысяч рублей блокадникам и освободителям Ленинграда. Выплата будет производиться с декабря 2023-го по январь 2024 года.