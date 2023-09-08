На Украине решили временно арестовать активы Коломойского

НАБУ: на Украине решили наложить временный арест на активы олигарха Коломойского

На Украине решили наложить временный арест на активы олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро республики (НАБУ).

В ведомстве заявили, что после предъявления обвинения бизнесмену НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины приняли меры по аресту на 48 часов его долей в уставном капитале компаний, которыми Коломойский владеет прямо или косвенно, в том числе акционерных обществ расчетной стоимостью свыше трех миллиардов гривен (более 81 миллиона долларов), а также почти тысячи объектов недвижимости и более 1,6 тысячи транспортных средств и судов.

В НАБУ добавили, что соответствующее ходатайство было направлено в Высший антикоррупционный суд республики.

Ранее Коломойскому были предъявлены обвинения в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму свыше 9,2 миллиарда гривен (около 250 миллионов долларов). По данным следствия, бизнесмен организовал схему завладения банковскими активами для финансирования офшорной компании и увеличения своей доли в уставном капитале организации.

Позднее бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук сообщил, что украинские власти готовят изъятие у олигарха корпоративных прав на телеканал «1+1» и передачу их в Агентство по розыску и менеджменту активов.