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15:45, 8 сентября 2023Забота о себе

Названы четыре секрета здоровья и долголетия

Биолог Тиссенбаум предупредила о старении из-за малоподвижного образа жизни

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Профессор молекулярной, клеточной и онкологической биологии Медицинской школы Массачусетского университета, США, Хайди Тиссенбаум назвала четыре принципа, соблюдение которых поможет на долгие годы сохранить здоровье. Ее мнение приводит Insider.

Первый секрет долголетия, по словам Тиссенбаум, — это значительное сокращение или полный отказ от употребления добавленного сахара. Она рассказала, что исследования, над которыми она работала, доказали, что длительное потребление сахара влияет на развитие диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек и Альцгеймера.

Следующий совет касается тех, кто ведет малоподвижный образ жизни или чья работа требует усидчивости. «Сидение — это новое курение», — предупредила Тиссенбаум. Она посоветовала ежедневно выполнять хотя бы легкие упражнения, чтобы давать нагрузку на мышцы и скелет и замедлить старение. Также не следует забывать о тренировках мозга, продолжила специалистка. Она отметила, что приобретение новых навыков и знаний помогает надолго сохранить когнитивные функции.

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Третьим секретом долголетия Тиссенбаум назвала режим питания. Она посоветовала есть больше цельных продуктов, овощей, фруктов и ягод. Такой рацион помогает избежать резких скачков сахара в крови с последующим ростом уровня инсулина.

Последний секрет долгожителей, говорит Тиссенбаум, — это оптимизм и хорошее настроение. По ее словам, исследование подтвердило, что позитивный настрой помогает увеличить продолжительность жизни.

Ранее путешественник Дэн Бюттнер рассказал о привычках, связанных с высокой продолжительностью жизни. Так, по его словам, жители японского острова Окинава любят сидеть на полу. Благодаря этой традиции, говорит Бюттнер, люди даже старше 100 лет остаются активными.

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    Екатерина Улитина
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