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14:41, 8 сентября 2023Силовые структуры

В Москве взорвался сейф

«112»: в Москве на Зеленодольской из-за взрыва сейфа пострадал человек

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Москве взорвался сейф, сообщает Telegram-канал «112».

По данным ведомства, инцидент произошел на Зеленодольской улице. Когда сейф открывали, воспламенился порох. Из-за взрыва выбило стекла на третьем этаже дома.

Отмечается, что есть пострадавший. Его уже доставили в больницу, а на месте происшествия работают экстренные службы.

1 сентября сообщалось, что в квартире дома на улице Мещерякова в столице произошел взрыв. Сначала были предположения, что у 20-летнего россиянина в руках взорвался квадрокоптер, однако позже стало известно, что это была граната.

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    Екатерина Власова
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