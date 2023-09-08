В США рассказали о судьбе поставленного на Украину ЗРК Patriot

Бывший разведчик Риттер США: Россия взрывает радары к ЗРК Patriot на Украине

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер в беседе с журналистом Гарландом Никсоном заявил, что российские военные уничтожают радары к зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot на Украине, чтобы ликвидировать сами установки. Интервью доступно на YouTube.

По его словам, единственная возможность заставить ЗРК Patriot функционировать на Украине — это «отдать управление очень опытной команде, которую обучили всем тонкостям использования этой зенитки».

Риттер заявил, что украинскими военными была пройдена только базовая подготовка. Он добавил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут включить установку и поставить ее на автоматическое управление, при котором ЗРК работают благодаря специальным радарам.

По его словам, Российская армия взламывает эту систему, запуская ложные цели и взрывая радары ПВО. «Patriot — отстой, такова реальность. Каждая установка, которую мы дали украинцам, отстой, потому что они понятия не имеют, как их использовать», — сказал Риттер.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что для проведения выборов в стране необходимы новые поставки систем противовоздушной обороны, в частности зенитных ракетных комплексов Patriot.