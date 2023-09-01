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20:58, 1 сентября 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского связали выборы на Украине с поставками ЗРК Patriot

Советник Зеленского Подоляк: для выборов на Украине необходимы ЗРК Patriot

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Для проведения выборов на Украине необходимы новые поставки систем противовоздушной обороны (ПВО), в частности зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил советник главы офиса президента республики Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Подоляка, с точки зрения демократических процедур Киев готов проводить выборы президента в марте 2024 года. Однако есть вопросы к обеспечению безопасности и прав граждан на предвыборную агитацию, сказал он.

«Можем ли мы в рамках этого вопроса рассчитывать на дополнительные системы ПВО, на те же Patriot, которые позволят закрыть небо и защитить мирное население в городах Украины?» — задался вопросом советник главы офиса Зеленского.

Ранее президент Украины заявил о готовности провести выборы в военное время при трех условиях. Одним из них стала финансовая помощь Запада для их организации.

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    Алевтина Запольская
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