На Крымском мосту образовалась двухчасовая пробка

На подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова образовалась пробка

На подъезде к Крымскому мосту образовалась двухчасовая пробка из 520 машин, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост. Оперативная информация».

Информация актуальна на 17:00 по московскому времени. Очереди со стороны Тамани при этом не наблюдается. Пробка начала появляться с утра, в 12:00 количество машин в заторе составляло 215, водители ждали очереди около часа.

Два украинских беспилотника атаковали Крымский мост 17 июля, повредив автодорожную часть. Восстановление дорожного полотна и других поврежденных элементов моста оценивалось в 1–1,3 миллиарда рублей.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее 8 сентября сообщал, что движение по поврежденной части запустят в течение 7–10 дней. По его словам, в настоящее время уже полностью сформирован новый пролет — на нем осталось проложить асфальт, установить барьерные ограждения и сделать освещение.