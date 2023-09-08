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15:15, 8 сентября 2023Спорт

Прокуратура подала иск в суд на экс-главу испанского футбола Рубиалеса

Прокуратура подала иск в суд на Рубиалеса за поцелуй футболистки на ЧМ-2023

Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Прокуратура Испании подала иск в суд на бывшего главу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Об этом сообщает Daily Mail.

Экс-главе RFEF, поцеловавшему футболистку сборной страны Дженни Эрмосо на чемпионате мира среди женщин 2023 года, предъявляют обвинение в сексуальном насилии и принуждении. Если его признают виновным, ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отстранил Рубиалеса за инцидент на мундиале. Отстранение рассчитано на 90 дней.

На церемонии награждения Рубиалес надел на капитана сборной Испании Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Это вызвало критику со стороны СМИ и испанских политиков. После скандала Рубиалес извинился и заявил, что сделал это без злого умысла.

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    Андрей Стрельцов
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