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19:43, 8 сентября 2023Мир

Посольство России уличило Францию в необоснованных обвинениях

Посольство России уличило Францию в необоснованных обвинениях по Украине
СюжетРакетные удары по Украине:
Здание МИД Франции

Здание МИД Франции. Фото: Guilhem Vellut / Wikimedia

Посольство России уличило Францию в необоснованных обвинениях по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Париже.

«МИД Франции продолжает тиражировать возмутительные фейки в отношении России, пытаясь абсолютно необоснованно возложить на нее ответственность за военные преступления, совершенные на самом деле киевским режимом. При этом на Кэ д'Орсэ не утруждают себя проверкой фактов, ретранслируя лживые заявления Киева», — отметили в посольстве.

Также российские дипломаты заявили о безответственности французских властей в связи с их недавними заявлениями по событиям в Константиновке. Как указали в посольстве, нанесение удара по городскому рынку со стороны, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), было признано в том числе независимыми экспертами.

Ранее военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке поставил под сомнение версию Зеленского о том, что удар по рынку в Константиновке был нанесен Вооруженными силами России. По его словам, ракета прилетела с северо-запада, то есть с находящейся под контролем Украины территории.

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    Максим Габриелян
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