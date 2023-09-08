Экономист допустил новое повышение ключевой ставки

Экономист Кульбака допустил новое повышение ключевой ставки

На ближайшем заседании Центробанк может в очередной раз повысить ключевую ставку или оставить ее без изменений, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

С точки зрения экономики ключевую ставку лучше пока не трогать, так как с предыдущего подъема прошло немного времени и стоит понаблюдать за развитием ситуации, полагает эксперт. В любом случае резким повышение не будет, уверен он, так как это негативно скажется на экономике. В целом, очередное увеличение процентной ставки будет означать замедление темпов роста. В то же время с большей вероятностью будет замедляться инфляция.

Выбор, который есть у Центробанка, очень сложный. Он подразумевает, что либо вы начинаете стимулировать экономику, но тогда будьте готовы к тому, что у вас будет высокая инфляция, либо вы думаете о том, что у вас будет высокая инфляция и начинаете бороться именно с инфляцией. Что выберет Центробанк в такой ситуации, затрудняюсь сказать. Это вопрос больше уже даже политический, чем экономический Николай Кульбака экономист

Собеседник «Ленты.ру» также указал на крайне невысокую вероятность укрепления рубля после возможного повышения ключевой ставки. «Основная проблема курса лежит в сфере экспортно-импортных операций, а там у России все очень печально. С одной стороны, есть экспорт, который не растет. С другой стороны, есть импорт, без которого Россия не может существовать и который не снижается. В этих условиях Центробанк не может бросить силы на поддержание курса рубля, у него просто нет таких возможностей», — пояснил он.

Ранее зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что Центробанк не исключает нового повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 15 сентября, так как в России остаются значимыми проинфляционные риски.

Центробанк начал ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в июле, когда поднял ставку на один процентный пункт, до 8,5 процента годовых. На фоне падения рубля до уровня ниже ста рублей за доллар регулятор 15 августа провел внеочередное заседание совета директоров и повысил ставку до 12 процентов.