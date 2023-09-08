В Национальном музее Башкирии пройдет выставка «История игрушек»

В Национальном музее Башкирии в Уфе откроется ретро-выставка «История игрушек»

В Национальном музее Башкирии в Уфе состоится ретро-выставка «История игрушек». Об этом сообщает портал «Башинформ».

Известно, что на экспозиции представят раритетные игрушки, в том числе старинные куклы, мягкие игрушки, а также детскую одежду, журналы и книги советского времени. Отмечается, что посетители также смогут увидеть собрание игрушек московского коллекционера Вадима Вольфсона. Он представит набор оловянных солдатиков и паровозик цесаревича Алексея, а также уникальные настольные игры середины ХХ века, советские конструкторы, из которых можно собрать детский велосипед или самокат.

Кроме того, в день открытия выставки пройдет интерактивная программа «Игры Советского Союза», где гости смогут сыграть в любимые игры советских школьников: «классики», «уголки», «морской бой», «резиночку» и другие. Открытие состоится в четверг, 14 сентября, в 12:00 на Советской площади.

Ранее сообщалось, что 16 сентября в Казани пройдет республиканская ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции и изделий технического творчества «Город мастеров».