Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:43, 8 сентября 2023Бывший СССР

Резников назвал профессионалом нового министра обороны Украины Умерова

Резников: новый министр обороны Умеров сможет продолжить начатые инициативы
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сможет продолжить инициативы, начатые его предшественником Алексеем Резниковым. Об этом экс-министр написал в статье для британской газеты Tne Guardian.

«Рустем Умеров — компетентный и профессиональный человек, способный продолжить начатые нами инициативы», — написал Резников.

Ранее обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Омюр Челикденмез заявил, что Умеров передавал американской разведке информацию, связанную с конфликтом на Украине, а также использует в личных целях часть средств, которые получает от США.

После обретения новой должности Умеров пообещал сделать все возможное и невозможное для победы Киева в военном конфликте.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области подбит второй танк Challenger 2

    Известный российский комик объяснил свой переезд в США

    МИД России решительно осудил террористов в Мали

    Педофил ударил электрошокером и изнасиловал российскую школьницу

    Синоптик спрогнозировал срок наступления бабьего лета

    Раскрыт недорогой хороший планшет

    Названы четыре секрета здоровья и долголетия

    Блогерша раскрыла простые способы предотвратить старение кожи

    На Украине заявили о невосполнимых потерях после российских ударов

    Доходы России от продажи нефти и газа упали на 38 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости