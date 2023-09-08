Резников назвал профессионалом нового министра обороны Украины Умерова

Резников: новый министр обороны Умеров сможет продолжить начатые инициативы

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сможет продолжить инициативы, начатые его предшественником Алексеем Резниковым. Об этом экс-министр написал в статье для британской газеты Tne Guardian.

«Рустем Умеров — компетентный и профессиональный человек, способный продолжить начатые нами инициативы», — написал Резников.

Ранее обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Омюр Челикденмез заявил, что Умеров передавал американской разведке информацию, связанную с конфликтом на Украине, а также использует в личных целях часть средств, которые получает от США.

После обретения новой должности Умеров пообещал сделать все возможное и невозможное для победы Киева в военном конфликте.