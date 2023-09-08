В украинских Сумах прогремел взрыв

Украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в городе Сумы

В украинском городе Сумы в пятницу, 8 сентября, прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное».

Уточняется, что взрыв раздался под утро. В тот же момент на территории Сумской области объявили режим воздушной тревоги.

7 сентября сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В этот же день взрывы произошли в Днепропетровской области.