В украинских Сумах прогремел взрыв
Украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в городе СумыСюжетВзрывы в Запорожье:
В украинском городе Сумы в пятницу, 8 сентября, прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное».
Уточняется, что взрыв раздался под утро. В тот же момент на территории Сумской области объявили режим воздушной тревоги.
7 сентября сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. В этот же день взрывы произошли в Днепропетровской области.