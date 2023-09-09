Игравший в НХЛ россиянин объяснил возвращение на родину

Хоккеист Антон Худобин заявил, что не может жить в США на постоянной основе

Бывший вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Антон Худобин объяснил возвращение в Россию. Его слова приводит «Чемпионат».

«Я хотел вернуться домой, ведь я сам россиянин, из этой страны. Не могу себя в США видеть на постоянной основе. Я занимался любимым делом, а здесь мне все ближе и роднее. Здесь моя родная земля», — заявил хоккеист, подчеркнув, что в США выполнял работу.

37-летний вратарь подписал контракт с красноярским «Соколом» из Высшей хоккейной лиги. Он сыграет за клуб из России впервые после локаута-2012/13 в НХЛ.

Худобин выступал в НХЛ с 2007 года. Кроме «Далласа», он известен игрой за «Бостон Брюинс», «Каролину Харрикейнс», «Анахайм Дакс». В составе сборной России он завоевал золото чемпионата мира 2014 года.