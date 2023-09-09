Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
4:0
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сибирь
1:6
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
4:1
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
Сегодня
16:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Украина
Сегодня
19:00 (Мск)
Англия
ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 5-й тур
15:17, 9 сентября 2023Спорт

«Динамо» разгромило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Динамо» со счетом 4:0 разгромило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» на своей арене разгромило «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:0. Никита Гусев и Джордан Уил отметились заброшенными шайбами во втором периоде, а Эрик О'Делл и Максим Джиошвили поразили ворота соперников в третьей двадцатиминутке.

Далее «Динамо» примет дома «Барыс» 11 сентября. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Сочи» в этот же день сыграет на выезде с «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Москве.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4-3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

Что думаешь? Оцени!
    Ксения Курашкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Индии заявили о жестоких переговорах по Украине на G20

    Молодожены развелись через 24 часа после свадьбы из-за шутки с тортом

    Тодоренко рассказала о совмещении материнства с работой

    Американец подхватил загадочную болезнь на Филиппинах

    Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН

    Названа самая популярная вещь из осеннего гардероба москвичек

    «Автомобилист» забросил шесть шайб «Сибири» в матче КХЛ

    Китай выступил против проведения саммита G20 в США

    Доктор Мясников развеял популярный миф о лечении изжоги

    На Украине начались массовые проверки для выявления дезертиров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости