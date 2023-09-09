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17:00, 9 сентября 2023Мир

США разместят в Румынии истребители F-16

США разместят в Румынии истребители F-16 для охраны воздушного пространства

Фото: Gianluca Vannicelli / Globallookpress.com

США приняли решение разместить на территории Румынии несколько истребителей F-16 для обеспечения безопасности воздушного пространства. Об этом сообщает Radio Romania International со ссылкой на румынское Министерство иностранных дел.

По данным радиостанции, инцидент с обломками беспилотного летательного аппарата (БПЛА), найденными в Румынии, обсуждался во время телефонного разговора между министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Они также обсудили средства по укреплению двустороннего сотрудничества по защите безопасности воздушного пространства, в этом контексте было упомянуто размещение ВВС США самолетов F-16 на территории Румынии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава румынской дипломатии приветствовал поддержку США и подчеркнул важность того, чтобы НАТО сохраняла бдительность к событиям на Черном море и в регионе.

6 сентября в Румынии вблизи границы с Украиной обнаружили части беспилотника. Несколько частей дрона нашли близ населенного пункта Плауру в уезде Тулча.

Президент страны Клаус Йоханнис предупредил о серьезных последствиях в связи с произошедшим и призвал тщательно расследовать обстоятельства падения беспилотника на территорию страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет информации о том, что обломки БПЛА, найденные в Румынии, были преднамеренной атакой из России.

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