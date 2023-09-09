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19:49, 9 сентября 2023Россия

В России высказались о возобновлении зерновой сделки после саммита G20

Депутат Журова: саммит G20 должен сопутствовать возобновлению зерновой сделки
СюжетСаммит G20

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Саммит G20 должен сопутствовать возобновлению зерновой сделки. Так в беседе с «Лентой.ру» высказалась о возможности восстановления соглашения первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Если Запад готов выполнять наши условия, то мы как раз об этом и говорили. Тут вопрос к ним. Саммит "Большой двадцатки" может сопутствовать возобновлению зерновой сделки. И даже не может, а должен. Все же смотрят на лидеров G20», — заявила Журова.

Ранее лидеры стран «Большой двадцатки» призвали к полному выполнению условий зерновой сделки для беспрепятственных поставок продовольствия и удобрений из России и с Украины. Об этом сообщается в итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.

Лидеры «двадцатки» отметили, что реализация зерновой сделки необходима для «удовлетворения спроса в развивающихся и наименее развитых странах, особенно в Африке».

По данным Bloomberg, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров G20 учесть требования России по части зерновой сделки, оказать «содействие в страховании российского экспорта продовольствия и удобрения лондонской компанией Lloyd's of London», а также вернуть Москве доступ к системе международных платежей SWIFT.

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