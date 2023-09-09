В Госдуме запланировали обсудить стандарт шаурмы
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что нижняя палата парламента запланировала обсудить стандарт шаурмы в начале осенней сессии. Его слова приводит РИА Новости.
«В начале осенней сессии мы соберем круглый стол по безопасному питанию в Госдуме. В том числе обсудим стандарт шаурмы», — отметил депутат.
Даванков указал, что в заседании примут участие Роспотребнадзор, Минздрав и профильные эксперты.
Он также призвал довести дело до конца на фоне отравлений популярным фастфудом, поскольку на кону не только здоровье людей, но и жизнь в прямом смысле.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал провести в России рейды киосков с шаурмой, чтобы проверить качество продукции.
О массовом отравлении шаурмой в Льгове Курской области сообщило правительство российского региона. Там отметили, что за медицинской помощью со схожими симптомами обратились 15 человек. Позднее в Роспотребнадзоре уточнили, что число отравившихся резко возросло до 22.