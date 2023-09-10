Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:52, 10 сентября 2023Интернет и СМИ

Европе предсказали «окончательный удар» при пробуждении Африки

Okaz: пробуждение Африки нанесет окончательный удар по Европе
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash.com

Пробуждение Африки нанесет «окончательный удар» по Европе, такое развитие событий предсказано в статье саудовской газеты Okaz.

По мнению автора материала, любой, кто знаком с историей Европы и США, знает о числе потерянных жизней, на который построен западные мир, эти страны и по сей день играют разрушающую роль, несмотря на прикрытие демократией.

В статье отмечается, что европейская колонизация Африки не завершилась, поскольку так дешевле и проще строить западные финансовые империи, и колониализм поддерживают большинство международных институтов.

Нынешние события на африканском континенте, в том числе переворот в Нигере, пугают Запад, говорится в материале. Автор указывает, что одной из целей НАТО является сохранение западной однополярности и недопущение установления нового миропорядка Россией и Китаем.

«Но еще одной миссией НАТО стало недопущение пробуждения Африки. Если восстание южных стран продолжится, это нанесет окончательный удар по Европе», — считает обозреватель Okaz.

Он заключил, что освободительные движения, появившиеся в Африке в последнее время, приведут к ликвидации последних очагов европейского колониализма.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что деколонизация Африки несет большую экзистенциальную угрозу Франции. По его словам, жители ряда африканских стран начинают понимать, что они «прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Неудачная попытка высадки десанта ВСУ и отражение атаки беспилотников. Что происходило ночью у побережья Крыма?

    Европе предсказали «окончательный удар» при пробуждении Африки

    В России добыли крупнейший за десять лет алмаз

    Психолог раскрыла способ побороть лень

    Водителя Байдена отстранили за подвоз частного клиента

    Евросоюз запретил россиянам въезд с личными смартфонами и автомобилями

    В США заявили о расколе между республиканцами из-за финансирования Украины

    Российский военный предрек изменения в зоне СВО к заморозкам

    Аналитики оценили риск роста ключевой ставки

    Финских железнодорожников уволят после разрыва связей с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости