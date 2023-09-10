Okaz: пробуждение Африки нанесет окончательный удар по Европе

Пробуждение Африки нанесет «окончательный удар» по Европе, такое развитие событий предсказано в статье саудовской газеты Okaz.

По мнению автора материала, любой, кто знаком с историей Европы и США, знает о числе потерянных жизней, на который построен западные мир, эти страны и по сей день играют разрушающую роль, несмотря на прикрытие демократией.

В статье отмечается, что европейская колонизация Африки не завершилась, поскольку так дешевле и проще строить западные финансовые империи, и колониализм поддерживают большинство международных институтов.

Нынешние события на африканском континенте, в том числе переворот в Нигере, пугают Запад, говорится в материале. Автор указывает, что одной из целей НАТО является сохранение западной однополярности и недопущение установления нового миропорядка Россией и Китаем.

«Но еще одной миссией НАТО стало недопущение пробуждения Африки. Если восстание южных стран продолжится, это нанесет окончательный удар по Европе», — считает обозреватель Okaz.

Он заключил, что освободительные движения, появившиеся в Африке в последнее время, приведут к ликвидации последних очагов европейского колониализма.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что деколонизация Африки несет большую экзистенциальную угрозу Франции. По его словам, жители ряда африканских стран начинают понимать, что они «прозябают в нищете и внутреннем хаосе, в то время как политические и экономические элиты процветают».

