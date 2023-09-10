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17:31, 10 сентября 2023Россия

Совбез заявил о планах Украины и Запада взорвать «грязную бомбу»

Совбез РФ: Украина и Запад хотели взорвать «грязную бомбу» для обвинения России

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Киевские власти и западные консультанты планировали совершить на своей территории провокацию с подрывом грязной бомбы. Об этом заявил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

По его словам, Украина хотела обвинить Россию в ядерном терроризме.

«Не в силах что-либо изменить в свою пользу на линии боевого соприкосновения, украинские власти и их западные покровители все чаще прибегают к использованию открытых террористических методов для устрашения населения и причинения как можно большего ущерба», — заявил Коков.

В июне глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские власти пытаются приобрести радиоактивные изотопы для изготовления «грязной бомбы» и организации провокации против России. На Украине эти обвинения отвергли.

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