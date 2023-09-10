Захарова назвала актом дискриминации недопуск журналистки из РФ к Макрону на G20

Франция явила акт дискриминации, не пустив журналистку из России Екатерину Надольскую на пресс-конференцию французского лидера Эммануэля Макрона на саммите G20. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Кроме того, пресс-служба Макрона попыталась разбить телефон журналистки информационного портала Russia News, отметила Захарова. «Рассматриваем случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку», — заявила она.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в комнате ожидания, где журналисты готовились к пресс-конференциям главы Франции и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Когда главный редактор Russia News Екатерина Надольская попыталась попасть на выступление Макрона, ее остановил охранник и спросил, из какой она страны. Узнав, что она из России, он отказался ее пропускать. Надольская в свою очередь попросила охранника объяснить причину отказа, на что он ответил: «Вы сами знаете почему».