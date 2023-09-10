Журналистов из России не пустили на пресс-конференцию Макрона

Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Макрона в Индии

Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона, которую он проводил по итогам саммита G20. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

Отмечается, что инцидент произошел в комнате ожидания, где журналисты готовились к пресс-конференциям главы Франции и президента Турции Реджепа Эрдогана.

В момент, когда главный редактор Russia News Екатерина Надольская попыталась попасть на выступление Макрона, ее остановил охранник и спросил, из какой она страны. Узнав, что она из России, он отказался ее пропускать.

Надольская в свою очередь попросила охранника объяснить причину отказа, на что он ответил: «Вы сами знаете, почему».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, которые начнутся в сентябре в Нью-Йорке.