Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:08, 10 сентября 2023Интернет и СМИ

Журналистов из России не пустили на пресс-конференцию Макрона

Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию Макрона в Индии

Фото: Amit Dave / Reuters

Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона, которую он проводил по итогам саммита G20. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

Отмечается, что инцидент произошел в комнате ожидания, где журналисты готовились к пресс-конференциям главы Франции и президента Турции Реджепа Эрдогана.

В момент, когда главный редактор Russia News Екатерина Надольская попыталась попасть на выступление Макрона, ее остановил охранник и спросил, из какой она страны. Узнав, что она из России, он отказался ее пропускать.

Надольская в свою очередь попросила охранника объяснить причину отказа, на что он ответил: «Вы сами знаете, почему».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, которые начнутся в сентябре в Нью-Йорке.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган охарактеризовал переговоры с Лавровым на полях саммита G20

    Журналистов из России не пустили на пресс-конференцию Макрона

    Эрдоган заявил о встрече «на ногах» с Байденом на G20 и раскрыл ее содержание

    ЕС и Китай проведут двусторонний саммит

    57-летняя Наталья Штурм показала фигуру в бикини

    Татьяна Тарасова не будет комментировать фигурное катание

    Франция сочла невозможным урегулировать конфликт на Украине в рамках G20

    Успехи Российской армии на Украине застали США врасплох

    Экс-премьер Украины рассказал о проблемах мобилизации

    Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости