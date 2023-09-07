Некоторым российским делегатам в ООН отказали в визе

Рябков сообщил, что не все члены делегации РФ получили визы для участия в ГА ООН

Некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, которые начнутся с 18 сентября. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

Дипломат отметил, что хотел бы избежать повторения ситуации, когда США отказали в визе российскому пулу журналистов, который должен был сопровождать главу российского МИД Сергея Лаврова в рабочей поездке в Нью-Йорк.

«В процессе. Не все сопровождающие Лаврова лица получили визы, но некоторые получили. Эта работа продолжается», — сообщил Рябков на вопрос об оформлении виз для российских делегатов.

В начале марта США в очередной раз отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации, которые планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН.

При этом в апреле большая часть российской делегации во главе с Лавровым получила визы США для участия в заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке, где в апреле председательствовала Россия.