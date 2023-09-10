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ЧЕ-2024 - квалификация|Группа C. 5-й тур
07:30, 10 сентября 2023Спорт

Живущая в США пловчиха назвала преимущество американцев над россиянами

Пловчиха Анастасия Макарова заявила, что в США люди добрее, чем в России

Фото: Jon Durr / USA TODAY Sports / Reuters

Российская пловчиха Анастасия Макарова, которая живет и учится в США, назвала преимущество американцев над соотечественниками. Ее слова приводит Sport24.

«Мне кажется, в США люди добрее, чем в России. В южных штатах все очень добрые, спокойные, всегда скажут "доброе утро". А в северных штатах, как в России, могут резко ответить, там все торопятся, опаздывают», — заявила спортсменка. Она добавила, что отношение людей в стране зависит от штата.

Макарова завоевала три золота, серебро и бронзу на юношеских Олимпийских играх в 2018 году. Также в активе спортсменки медали чемпионата мира и победы на чемпионате Европы среди юниоров.

В мае 2023 года защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Калгари Флеймс» Никита Задоров назвал преимущество образования в США над российским. Хоккеист заявил, что в России школьная программа намного сильнее, однако американское высшее образование лучшее в мире

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    Анастасия Борисова
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