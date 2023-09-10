Военные в Нигере обвинили Францию в подготовке интервенции

Нигер обвинил Францию в развертывании сил в странах ЭКОВАС для интервенции

Военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в государствах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для интервенции, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на национальное телевидение.

Ранее глава МИД в правительстве свергнутого президента республики Мохамеда Базума Асуми Масуду заявил, что ЭКОВАС активно готовится к военному вмешательству в ситуацию в Нигере.