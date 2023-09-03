Глава МИД Нигера заявил об активной подготовке интервенции ЭКОВАС

Глава МИД Нигера Масуду заявил об активной подготовке военной интервенции ЭКОВАС

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) активно готовится к военному вмешательству в ситуацию в Нигере. Об этом в эфире телеканала LCI заявил Асуми Масуду, глава МИД в правительстве свергнутого президента республики Мохамеда Базума.

«План ЭКОВАС реализуется: санкции начинают оказывать эффект. Подготовка к военному вмешательству идет полным ходом. Я не вижу, каким образом хунта может остаться у власти», — сказал он.

По его словам, «речь идет не о войне против Нигера, а о разовой операции, направленной на восстановление власти президента Базума».

Он также счел маловероятным возможный вход представителей мятежников на территорию посольства Франции в Ниамее. «Они знают, чем они рискуют, учитывая французское военное присутствие в Нигере», — отметил Масуду.

Ранее ЭКОВАС опровергло распространенные агентством AFP данные о предложении президентом Нигерии Болой Тинубу мятежникам в Нигере переходного периода сроком в девять месяцев.

В ночь на 27 июля военные свергли президента Мохамеда Базума, объявили о захвате власти в Нигере, приостановлении действия конституции, запрете деятельности любых политических партий и закрытии границ. Оппозиция поддержала мятежников, в Европе, США и некоторых странах Африки силовую смену власти раскритиковали.