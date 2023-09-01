ЭКОВАС опровергло данные о предложении мятежникам в Нигере переходного периода

В ЭКОВАС заявили, что не предлагали мятежникам в Нигере переходный период

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) опровергло распространенные агентством AFP данные о предложении президентом Нигерии Болой Тинубу мятежникам в Нигере переходного периода сроком в девять месяцев. Об этом сказано в коммюнике сообщества, опубликованном на его странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Внимание Комиссии ЭКОВАС привлекло сообщение о так называемом переходном периоде, предложенном ЭКОВАС для Нигера», — говорится в коммюнике.

В ЭКОВАС подчеркнули, что опубликованное на французском языке сообщение является ложным и сообщество не делало мятежникам в Нигере подобного предложения.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) обсудит поддержку действий ЭКОВАС против Нигера. По его словам, таким образом ЕС сможет узнать о планах и решениях, которые сами африканцы, африканские страны готовы предложить для решения проблем Африки.