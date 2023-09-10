Бывшего мужа Шакиры застали во время морской прогулки с новой пассией в Хорватии

DM: футболиста Пике застали во время прогулки на яхте на отдыхе в Хорватии

Бывшего мужа певицы Шакиры, испанского футболиста Жерара Пике застали фотографы во время романтической морской прогулки с его новой пассией Кларой Чиа на отдыхе в Хорватии. Снимки опубликованы в британском таблоиде Daily Mail (DM).

На размещенных в сети кадрах 36-летний спортсмен и его 24-летняя спутница в бикини катаются на сапе и стоят на палубе роскошной яхты. По данным источника, пару засняли возле острова Лопуд, который находится в хорватской части Адриатического моря.

Издание отмечает, что Чиа переехала в дом, в котором Пике раньше жил с Шакирой.

Ранее колумбийская певица рассказала, как узнала об изменах бывшего возлюбленного. Шакира поведала, что прочитала о неверности своего экс-партнера в СМИ, пока ее отец находился в реанимации.