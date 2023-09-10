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09:33, 10 сентября 2023Спорт

Российская теннисистка выиграла юниорский US Open в парном разряде

Российская теннисистка Гурьева выиграла юниорский US Open в паре с румынкой Гаэ

Фото: Mike Stobe / Getty Images

Российская теннисистка Анастасия Гурьева и румынка Мара Гаэ выиграли Открытый чемпионат США в юниорском парном женском разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале турнира дуэт победил японок Сару Саито и Нанаку Сато со счетом 1:6, 7:5, 10:8. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут.

Для 18-летней Гурьевой эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Ранее она доходила до полуфинала юниорского Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.

!0 сентября в решающем матче мужского одиночного турнира выступит россиянин Даниил Медведев, в полуфинале обыгравший первую ракетку мираиспанца Карлоса Алькараса. За победу он сразится с сербом Новаком Джоковичем.

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    Дарья Коршунова
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