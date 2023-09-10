В Белом доме потребовали от партнеров России искать альтернативы

Белый дом сообщил, что США пытаются убедить партнеров РФ разорвать с ней связи

США пытаются убедить экономических и военных партнеров России искать альтернативы сотрудничеству с ней. Об этом заявил первый заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Джонатан Файнер, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, речь идет о таких странах, как, например, Вьетнам. Белый дом пытается убедить их разорвать торговые связи и отношения в области безопасности с Москвой, указывая на возможные альтернативы.

«Привлекательность данных связей не та, какой она когда-то была, и есть возможности отстраниться от этого партнерства», — сказал Файнер.

Ранее президент США Джо Байден и премьер Индии Нарендра Моди договорились о расширении оборонного партнерства в космосе, а также в области искусственного интеллекта. Также американский лидер приветствовал запрос Дели на закупку 31 ударного БПЛА General Atomics MQ-9B.