США и Индия договорились расширить оборонное партнерство в космосе

Белый дом: Байден и Моди договорились расширить оборонное партнерство в космосе

Президент США Джо Байден и премьер Индии Нарендра Моди договорились о расширении оборонного партнерства в космосе, а также в области искусственного интеллекта. Об этом сказано в сообщении на сайте Белого дома.

Как подчеркивается, политики подтвердили «приверженность углублению и диверсификации ключевого оборонного партнерства между США и Индией». Речь идет о расширении сотрудничества стран в космосе, а также в сфере искусственного интеллекта и ускорении взаимодействия в военном производстве.

В официальном документе указано, что Джо Байден приветствовал запрос Индии на закупку 31 ударного БПЛА General Atomics MQ-9B.

Ранее американское издание SpaceNews написало, что успех лунной миссии Chandrayaan 3 укрепит глобальный авторитет Индии в космонавтике и послужит моделью для ее сотрудничества в этой области со странами Азии, Африки и Латинской Америки.

Как указали журналисты, Индия может использовать свой подход в качестве инструмента мягкой силы, тем самым расширяя влияние на другие государства, которые будут рассматривать Дели в качестве стратегического партнера в космонавтике.