Анонсировано проведение онлайн-саммита G20 до конца 2023 года

Лавров: онлайн-саммит G20, вероятно, пройдет в конце ноября 2023 года

Премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал проведение саммита «Большой двадцатки» (G20) до конца 2023 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, возглавляющего российскую делегацию в рамках мероприятия, индийский премьер-министр во время закрытия последнего заседание сказал, что будет созывать по видео-конференц-связи еще один саммит «Группы двадцати» до конца года.

«Скорее всего, это будет в конце ноября», — подчеркнул глава МИД.

Также Лавров подвел итоги мероприятия и отметил его успешность. По его словам, в ходе мероприятия были созданы дополнительные возможности для справедливости в сфере экономики и финансов.

Ранее стало известно, что лидеры стран «Большой двадцатки» не смогли договориться об осуждении вторжения России на Украину в совместном заявлении по итогам саммита G20. Китай и Россия отклонили формулировки, обвиняющие Москву в конфликте. Это подчеркнуло отсутствие общего консенсуса по поддержке Киева.