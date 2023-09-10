Лавров подвел итоги саммита G20

Глава МИД России Лавров: саммит G20 оказался успешен

Саммит G20 в Индии оказался успешен. Итоги завершающегося в воскресенье, 10 сентября, мероприятия подвел министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам министра, в ходе саммита были созданы дополнительные возможности для справедливости в сфере экономики и финансов. Появление новых мировых центров в будущем сведет на нет привилегированное положение западных государств, пояснил он. Вслед за экономическим уйдет в прошлое и политическое влияние Запада, подчеркнул Лавров.

Западу следует еще раз задуматься о правильности реализуемой им политики, основанной на доминировании, отметил глава МИД России.

10 сентября президент США Джо Байден досрочно покинул саммит G20. Ранее глава Белого дома не смог корректно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии на саммите «двадцатки».

