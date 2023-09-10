Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:31, 10 сентября 2023Мир

Байден досрочно покинул саммит G20

Президент США Байден улетел из Дели и пропустил третью сессию саммита G20

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Президент США Джо Байден улетел из столицы Индии Нью-Дели 10 сентября. Он досрочно покинул саммит «Большой двадцатки» (G20), об этом сообщает агентство Press Trust of India в соцсети X.

«Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», — говорится в сообщении. Агентство также опубликовало фото с посадки Байдена в самолет. Отмечается, что из-за досрочного отлета президент США пропустил третью сессию саммита.

Ранее сообщалось, что Байден не смог корректно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии на саммите G20. Президент заметил ошибку и попытался исправиться.

Также стало известно, что Лидеры стран «Большой двадцатки» не смогли договориться об осуждении вторжения России в Украину в совместном заявлении по итогам саммита G20. Китай и Россия отклонили формулировки, обвиняющие Москву в конфликте. Это подчеркнуло отсутствие общего консенсуса по поддержке Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Неудачная попытка высадки десанта ВСУ и отражение атаки беспилотников. Что происходило ночью у побережья Крыма?

    Украинский беспилотник уничтожил участок для голосования в Запорожской области

    Байден досрочно покинул саммит G20

    Китайский премьер назвал КНР и ЕС «основными силами многополярного мира»

    Врач высказалась об уходе за кожей осенью

    Названо количество проголосовавших на выборах москвичей

    Дмитрия Артюхова избрали губернатором ЯНАО

    США оказались не готовы объявить о передаче ATACMS на Украину

    Российская теннисистка выиграла юниорский US Open в парном разряде

    Средства ПВО уничтожили беспилотник в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости