Байден досрочно покинул саммит G20

Президент США Байден улетел из Дели и пропустил третью сессию саммита G20

Президент США Джо Байден улетел из столицы Индии Нью-Дели 10 сентября. Он досрочно покинул саммит «Большой двадцатки» (G20), об этом сообщает агентство Press Trust of India в соцсети X.

«Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели», — говорится в сообщении. Агентство также опубликовало фото с посадки Байдена в самолет. Отмечается, что из-за досрочного отлета президент США пропустил третью сессию саммита.

Ранее сообщалось, что Байден не смог корректно выговорить имя наследного принца Саудовской Аравии на саммите G20. Президент заметил ошибку и попытался исправиться.

Также стало известно, что Лидеры стран «Большой двадцатки» не смогли договориться об осуждении вторжения России в Украину в совместном заявлении по итогам саммита G20. Китай и Россия отклонили формулировки, обвиняющие Москву в конфликте. Это подчеркнуло отсутствие общего консенсуса по поддержке Киева.